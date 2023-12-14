Сегодня в Украине ожидается очень теплый, хотя и с осадками день.Но уже завтра температура начнет постепенно снижаться. На выходных по всей стране ночью будут морозы, местами до -8°...-7°, а днем температура упадет до -5°...+3°. Об этом свидетельствует прогноз метеоролога Игоря Кибальчича, пишет meteoprog.
Погода 14 декабря
Сегодня, по данным Кибальчича, в Украине пройдут дожди, в северных, западных областях и на крайнем востоке мокрый снег с дождем. Кое-где осадки будут значительными. На дорогах гололедица, кое-где налипание мокрого снега. Температура воздуха днем +2...+7 °С; в южных областях и в Крыму воздух прогреется до +7...+12 °С.
Погода 15 декабря
"В пятницу, 15 декабря, в большинстве областей кроме юга и Крыма сохранятся осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами с дождем. В северной части кое-где налипание мокрого снега. На дорогах гололедица", - прогнозирует специалист.
Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °С, на юге ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С.
Погода 16 декабря
В субботу ночью местами в Украине пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем в западных и восточных областях небольшой снег, на остальной части страны без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -2. ..-7 °С, днем будет не выше 0...-5 °С. Только на юге в течение суток температура будет подниматься до -3...+2 °С.
Погода 17 декабря
В воскресенье, по прогнозу Игоря Кибальчича, будет без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет снижаться до -3...-8 °С, а днем столбики термометров по всей стране покажут -2...+3 °С.
В Украину возвращаются морозы - что известно
Сегодня в Украине ожидается прохождение циклона, который принесет нам осадки. После него синоптики Укргидрометцентра прогнозируют похолодание - вернется морозная погода.
По прогнозам, 18 декабря мощный антициклон будет царить в Европе. Он принесет еще больше холода, и во всей стране будет мороз.