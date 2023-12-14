Ночью столбики термометров будут опускаться до -8°...-7°, а днем в большинстве областей ожидается 0°...-5°.

Сегодня в Украине ожидается очень теплый, хотя и с осадками день.Но уже завтра температура начнет постепенно снижаться. На выходных по всей стране ночью будут морозы, местами до -8°...-7°, а днем температура упадет до -5°...+3°. Об этом свидетельствует прогноз метеоролога Игоря Кибальчича, пишет meteoprog.

Погода 14 декабря

Сегодня, по данным Кибальчича, в Украине пройдут дожди, в северных, западных областях и на крайнем востоке мокрый снег с дождем. Кое-где осадки будут значительными. На дорогах гололедица, кое-где налипание мокрого снега. Температура воздуха днем +2...+7 °С; в южных областях и в Крыму воздух прогреется до +7...+12 °С.

Погода 15 декабря

"В пятницу, 15 декабря, в большинстве областей кроме юга и Крыма сохранятся осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами с дождем. В северной части кое-где налипание мокрого снега. На дорогах гололедица", - прогнозирует специалист.

Видео дня

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °С, на юге ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С.

Погода 16 декабря

В субботу ночью местами в Украине пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем в западных и восточных областях небольшой снег, на остальной части страны без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -2. ..-7 °С, днем будет не выше 0...-5 °С. Только на юге в течение суток температура будет подниматься до -3...+2 °С.

Погода 17 декабря

В воскресенье, по прогнозу Игоря Кибальчича, будет без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет снижаться до -3...-8 °С, а днем столбики термометров по всей стране покажут -2...+3 °С.

В Украину возвращаются морозы - что известно

Сегодня в Украине ожидается прохождение циклона, который принесет нам осадки. После него синоптики Укргидрометцентра прогнозируют похолодание - вернется морозная погода.

По прогнозам, 18 декабря мощный антициклон будет царить в Европе. Он принесет еще больше холода, и во всей стране будет мороз.

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