Сегодня там ожидается мокрый снег и дожди.

На четверг, 8 февраля, в одной из областей на западе Украины ввели повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В частности, синоптики предупреждают о значительных осадках в виде мокрого снега и дождей.

"8 февраля днем в Карпатах и на Закарпатье значительный мокрый снег и дождь", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Закарпатский областной центр по гидрометеорологии уточнил, что днем 8 февраля и ночью 9 февраля преимущественно в центральной и восточной части территории Закарпатской области ожидаются значительные осадки в виде дождя, а на высокогорье - мокрого снега. Также местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье будет наблюдаться гололед.

Погода 8 февраля - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет облачно, только в южной части ожидается переменная облачность.

По данным Укргидрометцентра, по всей стране, кроме юга, пройдет небольшой дождь и мокрый снег. В западных областях ожидаются умеренные, а днем в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки.

На северо-востоке страны на дорогах местами будет наблюдаться гололедица. Ветер будет преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура в южной части днем составит 10-15° тепла. На остальной территории в течение суток 1-6° тепла, на севере страны от 2° мороза до 3° тепла, и только на Сумщине будет 0°...-5°.

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