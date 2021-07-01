Завтра, по данным Натальи Диденко, в Украине возможны сильные ливни, град и шквалы.

Завтра, 2 июля, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Июль дебютирует ливнями. При грозах возможны сильные ливни, град и шквалы... побьет овощи, новенькую машину упадет ветка большая", - предупредила синоптик.

По ее данным, температура воздуха будет самой низкой в западных областях,+22...+ 27 градусов, самой высокой - на востоке, юго-востоке и в Днепре с районами, +27...+32 градуса.

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"В дневные часы в Центре и на Юге будет много солнца", - рассказала синоптик.

По данным Натальи Диденко, в Киеве в пятницу ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. В течение дня около +28 градусов.

"В ближайшие дни в Украине - периодические дожди, грозы, +25...+32 градуса. Кто в Карпаты - берите что-то потеплее, +14...+17 градусов, свежо", - резюмировала синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская