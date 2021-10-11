Синоптики предупредили, что такая погода продержится до середины недели.

Погода не устает преподносить сюрпризы. Буквально на днях в украинских Карпатах ударил мороз в 9 градусов, а в Румынии и вовсе выпал снег.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, первый снег увидели в румынских горах, где местами намело больше десяти сантиметров осадков. На фоне резкого похолодания - температура опустилась до минус пяти.

Читайте такжеКрокусы, астры и шалфей: в сети показали начало октября в одесском ботсаду (фото)Из-за внезапного прихода зимы в октябре и сложных погодных условий, а именно метели, в районе горнолыжного курорта Буштени пришлось даже ограничивать движение на дорогах.

В свою очередь дорожные службы обработали дороги в горах противогололедным материалом, чтобы избежать образованию ледяной корки.

Синоптики предупредили, что внезапная зима продлиться, как минимум, до середины недели.

Как ранее сообщал УНИАН, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в среду, 13 октября, погода в Украине резко изменится. Вместо северного антициклона придет другая воздушная масса, которая с середины недели принесет дожди. При этом холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях в дневные часы будет теплее.

Автор: Анастасия Горбачева