Некоторые области накроют дожди.

На этой неделе в Украине потеплеет до +21° и время от времени страну будут накрывать дожди и грозы. В воскресенье они усилятся и распространятся по западу, центру и северу страны.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В понедельник, 26 апреля, дожди покинут территорию Украины. По стране ожидается облачная погода с прояснениями, средняя температура составит +10°. Теплее всего будет на юге - до +14°, а холоднее - на западе, до +7°.

Во вторник север, восток, юг и Ивано-Франковщину накроют дожди. Ночью на севере ожидаются заморозки до -2°.

В среду дожди снова уйдут. По всей стране начнется потепление, ночной мороз отступит, по всей стране температура повысится до +13°.

В четверг температура продолжит расти и достигнет +19° в Крыму. В остальных регионах ожидается +13°...+18°. По всей Украине - переменная облачность, пасмурно будет только на Винничине, Житомирщине и Киевщине.

В пятницу дожди и грозы накроют западные области. Потепление продолжится! В центре температура повысится до +21°, в Одессе ожидается +16°.

В субботу температура останется на том же уровне, дожди пройдут в части западных и восточных областей, а также на Сумщине. На остальной территории выглянет солнце. В воскресенье дожди накроют весь запад, центр и север страны.

Народный прогноз на неделю

26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.

27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.

28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.

30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.

1 мая - Кузьма. В этот день принято сеять свеклу и морковь. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение трех утренних зорь смачивать семена водой из реки.

2 мая - Иван Ветхопещерник. Женщины кланялись весне и приносили ей свои одежды, так и говорили об этом дне: "одеть весну в новину".

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Автор: Елена Пилипчак