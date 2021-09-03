По последним данным, жертвами "Иды" в США стали 46 человек.

В США продолжают бороться с последствиями урагана "Ида", который обрушился на восточные штаты.

О масштабах разрушений можно судить по фото, сделанными с воздуха.

Как видно, там где раньше были дороги, сейчас лишь вода. Затоплены жилые дома, приусадебные участки и стадионы. При этом вода окрасилась в рыжий цвет.

Ураган "Ида": что известно

Ураган "Ида" ударил по побережью США ровно через 16 лет после урагана "Катрина", от которого в 2005 году погибли более 1800 человек.

Вечером 29 августа 2021 года ветер со скоростью около 230 км/ч обрушился на Луизиану, начались наводнения и потопы в прибрежных зонах. Ураган достигал четвертой степени из пяти возможных и был назван пятым самым мощным ураганом в американской истории.

Новый Орлеан после урагана остался без света. В городе ввели комендантский час.

Когда ураган достиг Нью-Йорка, в городе объявили чрезвычайное положение после рекордного дождя.

Число погибших в результате урагана "Ида" в США резко возросло до 46 после того, как власти Нью-Джерси объявили, что там погибли по меньшей мере 23 человека.

Автор: Екатерина Лиманская