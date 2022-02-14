15 февраля в Украине все еще будет много солнца / Фото ua.depositphotos.com
Во вторник, 15 февраля, в Украине все еще будет много солнца, однако часть страны накроет небольшая облачность, а на крайнем западе станет пасмурно. Ожидается сухая погода, лишь в Закарпатской области возможны небольшие дожди. Ночью будут небольшие морозы, а днем по всей стране ожидается "плюс". Теплее всего будет в Ивано-Франковской области, где столбики термометров поднимутся до +8°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +5°.
- Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +7°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.
- В Тернополе 15 февраля ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +4°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +8°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+5°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.
- В Виннице завтра будет -3°...+4°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью -2°, днем +4°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -4°, днем +5°.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +5°, практически безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -2°...+5°.
- В Одессе 15 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Херсоне во вторник ночью -3°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -6°...+2°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +4°.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем +6°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -4°...+4°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +6°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +6°.
Погода в Украине 15 февраля / фото УНИАН
Народные приметы на 15 февраля
15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.