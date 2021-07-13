На Черкассы обрушился мощный ливень.

На Черкассы обрушился мощный ливень с сильным ветром. В результате непогоды улицы превратились в реки, машины буквально плавали в воде.

А в одной из многоэтажек дождевая вода водопадом лилась в подъезде. Там сильным потоком сорвало часть сливной трубы, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черкасской области, спасатели неоднократно выезжали убирать деревья, которые падали из-за сильных порывов ветра и препятствовали движению транспорта.

Всего же в области из-за непогоды остались обесточенными 28 населенных пунктов. Также в регионе возникли два пожара, причиной которых стал разряд молнии.

Непогода в Украине

Как сообщает Погода УНИАН, накануне мощный ураган с градом обрушились на Житомир. Там ливень затопил улицы, а ураган повалил деревья на автомобили и срывал крыши. В результате стихии пострадал мужчина, на него рухнуло дерево.

А в Крыму туристов поколотило градом размером с перепелиное яйцо.

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Автор: Екатерина Лиманская