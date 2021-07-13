Ливень также затопил улицы города.

В Житомире непогода наделала бед: ливень затопил улицы, а ураган повалил деревья на автомобили и срывал крыши.

В результате такой погоды пострадал человек, сообщает "Журнал Житомира". По данным издания, на мужчину упало дерево. Сейчас он находится в больнице с многочисленными травмами.

По данным местного издания Житомир.info, буря налетела на город около 18:30: летняя жара почти внезапно сменилась шквальным ветром и грозой.

Как сообщается, ливень уже традиционно затопил улицы города, а особенно - проблемные перекрестки, например, на Грушевского-Покровской. В некоторых микрорайонах города можно было наблюдать обильный град.

Местные жители в соцсетях сообщают о сорванной крыше с котельной на Полевой, которая "приземлилась" на соседнее здание СТО, и "летающие" стройматериалы из новостройки на Домбровского.

По данным издания, на Богунии ветер вырвал дерево с корнями, оно рухнуло на автомобиль ВАЗ, а в частном секторе на Королева сухое дерево, которое упало, повалило забор и перекрыло часть дороги, в том числе и трамвайные пути.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская