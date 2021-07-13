Люди прятались от града под полотенцами и навесами

На пляжах Балаклавы и Севастополя в оккупированном Крыму выпал огромный град. Туристам пришлось прятаться от непогоды под полотенцами и навесами.

Как сообщает FIRE News, град размером с перепелиное яйцо и сильный ливень застал врасплох отдыхающих на пляжах Балаклавы.

Как рассказала одна из туристок, прибывшая на полуостров, не успели отдыхающие сойти с катера, как пошел ливень и мощный град.

Сообщается, что позднее с гор спустился оползень, напугавший многих людей. Из-за непогоды пляж частично размыло.

Потоп в Крыму

4 июля в оккупированный Россией Крым вернулись сильные дожди. К обеду подтопило подвальные помещения жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе. В селе в Бахчисарайском районе произошел сход селевого потока. Также произошло подтопление частных домовладений в селе Куйбышево. В результате осадков вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.

Напомним, в конце июня на оккупированный Россией Крым обрушились обильные осадки. Из-за сильных дождей в Керчи и Ялте вышли из берегов реки Джарджава, Мелек-Чесме и Водопадная.

Города затопило, а российские власти объявили эвакуацию жителей. Электроснабжение в городах было нарушено.

Кроме того, мощные ливни в Ялте смыли в Черное море горы мусора, а поселок Ай-Василь оказался под грудами мусора и камней, принесенных потоками воды.

Через неделю после наводнения оккупированную Ялту вновь затопило.

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Автор: Екатерина Лиманская