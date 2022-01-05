В результате стихии уже погибло более 10 человек.

Проливные дожди вызвали смертельные наводнения в Омане и Иране. Жертвами стихии стали уже более 10 человек.

Об этом сообщает The Watchers.

Сильные дожди также затронули Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Кувейт, Пакистан и Афганистан.

Как сообщается, в Маскате всего за несколько часов выпало 110 мм дождя, что соответствует уровню осадков за два месяца.

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В пострадавших регионах зарегистрированы обширные разрушения. На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, как потоки воды буквально сносят все на своем пути, а по улицам плывут автомобили.

4 января Иранский Красный Крест сообщил, что около 20000 человек пострадали в 17 провинциях Ирана.

По данным синоптиков, проливные дожди продлятся до конца этой недели, сообщает Aljazeera.

Напомним, перед Новым годом Бразилию накрыло масштабное наводнение. Наводнение в стране началось после проливных дождей, которые продолжались несколько недель.

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