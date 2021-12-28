Наводнение в стране началось после проливных дождей, которые продолжались несколько недель.

Сильные дожди обрушились на бразильский штат Баия, нанеся катастрофический ущерб. Из-за осадков начались наводнения.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, проливные дожди продолжались несколько недель, в результате в штате, где проживает 15 миллионов человек, начались наводнения.

Ситуация ухудшилась, когда обрушились две плотины, затопив уже и так сильно пострадавшие районы.

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По словам местных жителей, уровень воды в реке Кашуэйра был самым высоким за 50 лет.

Как сообщается, по меньшей мере 18 человек погибли с момента начала наводнения, более 430800 пострадали и 35000 были вынуждены покинуть свои дома.

"Я не припомню ничего подобного в недавней истории штата Баия. Количество домов, улиц и городов, полностью находящихся под водой, поистине ужасает", - прокомментировал ситуацию губернатор штата.

Метеорологи заявили, что количество осадков в декабре было в шесть раз больше, чем в среднем в этом месяце.

Напомним, ранее Малайзия пострадала от сильнейшего за последние годы наводнения.

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