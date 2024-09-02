Последний месяц лета в рейтинге самых теплых занял третье место.

Август 2024 года вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в украинской столице - в Киеве среднемесячная температура равнялась +23,1°С, что на 2,7°С выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Говорится, что, по данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась +23,1°С, что на 2,7°С выше климатической нормы. За месяц в столице было зафиксировано четыре температурных рекорда, которые пришлись на период с 25 по 27 августа.

"В рейтинге самых теплых август 2024 года занял третье место. Самым жарким за время проведения наблюдений остается август 2010 года (24,6°С). Холоднее всего в столице было 14 августа, когда минимальная температура под утро снизилась до +13,4°С, а теплее всего - 20 августа, когда максимальная температура после полудня достигла +35,5°", - рассказали синоптики.

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Также добавляется, что осадков на проспекте Науки, 37 выпало 24 мм, или 43% климатической нормы. "Нынешний август вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице", - отмечают в центре.

Пять самых теплых островов Европы для осеннего отдыха

Как сообщал УНИАН, многие туристы предпочитают отправляться в отпуск осенью - нередко это дешевле, погода уже не такая жаркая, а толпы гораздо меньше. Издание Travel Off Path составило список из пяти островов Европы, где обычно осенью самая теплая погода.

Это остров Мадейра (Португалия), который называют "землей вечной весны", остров Родос (Греция), где в целом осенняя температура колеблется там от 21 до 26 градусов Цельсия, Кипр с множеством туристических центров, остров Мальта, что в центральной части Средиземноморья. И остров Хвар (Хорватия), который у побережья Далмации.

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