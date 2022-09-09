Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни количество осадков в Украине ожидается близким к месячной норме.

В Украине 9-11 сентября ожидается изменение погоды: сильные дожди, грозы и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В связи с перемещением атмосферного фронта и образованием активного циклона днем 9 сентября в западных областях, в течение 10-11 сентября и в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, на севере Одесской и Николаевской, 11 сентября и в Полтавской областях ожидаются значительные дожди, местами ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили синоптики.

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Как сообщается, в результате длительного периода дождливой погоды общее количество осадков ожидается близкой к месячной норме (в пределах 30-70 мм).

На 9 сентября I уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +14°, днем +18°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +18°, дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +9°, днем +14°, дождь.

В Тернополе 9 сентября ночью будет +13°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет пасмурноь, сплошная облачность, ночью +11°, днем +18°, дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, сильный дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +17°...+21°, небольшая облачность, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +12°...+16°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +16°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+17°.

В Одессе 9 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +24°, сильный дождь.

В Херсоне в пятницу ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +3°...+15°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +16°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +12°...+23°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +17°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +17°.

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