Резкое изменение погоды ожидается в западных областях.

В пятницу, 9 сентября, на западе Украины ожидается резкое изменение погоды. В частности, налетят дожди, которые принесут с собой и снижение температуры. Также осадки затронут Житомирскую, Винницкую и Одесскую области. На остальной территории будет сухо и немного облачно.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +18°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +14°, днем +18°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +18°, дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +9°, днем +14°, дождь.

В Тернополе 9 сентября ночью будет +13°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурноь, сплошная облачность, ночью +11°, днем +18°, дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+21°, небольшая облачность, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +12°...+16°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +16°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+17°.

В Одессе 9 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +24°, сильный дождь.

В Херсоне в пятницу ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +3°...+15°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +16°.

В Днепре завтра температура ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +12°...+23°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +17°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +17°.

Народные приметы на 9 сентября

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