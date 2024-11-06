В дальнейшем погода в Украине будет прохладной, но без осадков.

В четверг, 7 ноября, на погоду в Украине будет влиять антициклон. Благодаря ему будет сухо и даже ожидается некоторое потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью, по ее данным, температура в западных областях составит 0...-3 градуса, а на остальной территории Украины +2...+5 градусов.

"В течение дня 7 ноября ожидается кратковременное потепление, столбики термометров поднимутся до +9...+12 градусов, на юге до +12...+15 градусов, только на северо-востоке будет свежее, +7...+9 градусов", - порадовала Наталка Диденко.

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Ветер, по ее данным, завтра будет северо-западный и западный, 5-12 метров в секунду.

"В дальнейшем погода в Украине будет свежей, холодноватой, однако преимущественно сухой", - спрогнозировала эксперт по погоде.

Погода в Киеве - прогноз

Наталья Диденко говорит, что завтра и вообще в ближайшие дни осадков в столице не ожидается, зато будет светить солнце.

Ночью и утром, по словам эксперта, будут возникать туманы. Ближайшей ночью в Киеве будет +2...+4 градуса, а завтра днем потеплеет до +8...+10.

О том, что до конца недели в Украине сохранится сухая погода говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, ночью кое-где еще будут небольшие морозы, но днем воздух по всей стране будет прогреваться до +8...+13 градусов.

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