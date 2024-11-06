До конца недели осадков в Украине не ожидается.

В ближайшие дни в Украине будет царить спокойная осенняя погода без осадков и с температурой до +13°. Только ночью и утром местами будут возникать туманы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

Погода 7 ноября

В середине недели под влиянием антициклона по всей территории Украины ожидается сухая и спокойная погода. В западных областях ночью и утром местами будет возникать туман. Ночью будет небольшой мороз -2...+3 °С, днем +7...+12 °С, только на востоке будет свежее +2...+7 °С.

Погода 8 ноября

Накануне выходных в Украине сохранится погода без осадков. Ночью и утром местами туман. В восточной части скорость ветра будет 7-12 м/с, на остальной территории 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем воздух по всей стране прогреется до +8...+13 °С.

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Погода 9 ноября

В субботу в Украине сохранится погода без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных регионах 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем +8...+13 °С.

Погода 10 ноября

В конце недели, по прогнозу Кибальчича, в Украине продолжит господствовать антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Скорость ветра будет 3-8 м/с. Температура ночью 0...+5 °С, а днем воздух прогреется до +8...+13 °С.

По данным Укргидрмоетцентра, с запада будет усиливаться антициклон, который будет способствовать постепенному уменьшению ветра, а также обеспечит преимущественно сухую погоду в большинстве областей в течение недели.

В восточных регионах, а также местами на севере и в центре 6 ноября ожидаются незначительные осадки в виде мокрого снега.

Ветер будет западного и северо-западного направлений, с силой 5-10 м/с. Ночная температура будет колебаться от +2° до -5°, а дневная будет достигать +3°...+10°. В восточных областях будет прохладнее - около 0°...+5°, тогда как 6-7 ноября на юге и юго-западе температура поднимется до +8°...+13°.

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