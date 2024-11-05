В среду, 6 ноября, в Киеве станет теплее. Температура повысится на 2-3 градуса, по сравнению со вторником. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью мороза в столице уже не ожидается - столбики термометров максимально снизятся до +3°...+4°. Днем воздух в столице прогреется до +8°...+9°. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер будет дуть преимущественно с запада, его скорость снизится до 5-10 м/с. Атмосферное давление приблизится к норме, 755-759 миллиметров ртутного столба.
Проноз погоды на 6 ноября
Во Львове в среду будет ясно. Ночью -3°, днем +9°.
В Луцке будет ясно, ночью -2°, днем +9°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +8°.
В Тернополе 6 ноября ночью будет -1°, днем +10°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +10°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -4°, днем +9°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +10°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +10°.
В Виннице завтра будет -1°...+9°, ясно.
В Житомире в среду ночью будет 0°, днем +9°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+9°, пасмурно.
В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +4°, днем +9°.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +10°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +3°...+7°.
В Одессе 6 ноября - практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +10°.
В Херсоне в среду ночью будет 0°, днем +10°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.
В Запорожье температура ночью +2°, днем +9°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, -1°...+10°.
В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.