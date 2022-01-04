Перемены погоды стоит ждать на Рождество, 7 января.

В ближайшие дни в Украине сохранится аномально теплая погода с периодическими дождями, моросью, туманами и порывистым ветром. Но уже на Рождество ожидается прекращение осадков и постепенное снижение температуры по всей стране.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его прогнозу, в среду, 5 января, теплые южные и юго-западные ветры будут способствовать дальнейшему повышению температуры воздуха. Ночью следует ждать 0...+5 °С, в Карпатах и на востоке Украины -5...0 °С, а днем воздух прогреется до +3...+8 °С, в южных областях и на Прикарпатье +9...+12 °С.

"Иногда даже могут быть побиты суточные рекорды максимальной температуры",- говорит синоптик.

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Но, по его данным, с 6 января температура начнет постепенно снижаться. "Только на юге Украины и в Крыму пока сохранится аномально теплая воздушная масса", - рассказал он. В этот день в течение суток ожидается 0...+5 °С, на юге и в Крыму +7...+12 °С.

"На Рождество, 7 января, продолжится постепенное снижение температуры в течение суток до значений -3 ... +2 °С и местами пройдет небольшой снежок. В Карпатах будет более прохладно – до -7...-2 °С", - прогнозирует синоптик.

А на выходных, по его словам, ожидается морозная погода без осадков с ночными температурами -9...-4 °С и дневными в пределах -4...+1 °С. В Карпатах ночью -15...-10 °С, днем -7...-2 °С.

Напомним, с прогнозом Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине сохранится теплая и дождливая погода будут наблюдаться температурные "качели". Однако ближе к выходным столбики термометров поползут вниз, в страну вернутся небольшие морозы и вместо дождей кое-где пойдет снег.

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