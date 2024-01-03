Осадков станет меньше, а морозы останутся лишь на северо-востоке.

В четверг, 4 января, погода в Украине улучшится. Осадков станет меньше и они ослабнут, морозы также станут слабее и останутся лишь на северо-востоке страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +6°, дождь.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +7°, сильный дождь.

В Тернополе 4 января ночью будет +5°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°, дождь.

В Виннице завтра будет +4°...+8°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +4° днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+3°, легкий дождь.

В Одессе 4 января - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем +1°, пасмурно, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +3°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+9°.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +6°.

Приметы погоды 4 января

Каков день 4 января - таков и октябрь. В старину люди примечали еще и такие зимние погодные особенности: зима снежная - лето дождливое; если зимой сухо и холодно, летом будет сухо и жарко; если зимой тепло - летом будет холодно.

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