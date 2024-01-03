4 января почти по всей Украине будет "плюс" / фото УНИАН

В четверг, 4 января, погода в Украине улучшится. Осадков станет меньше и они ослабнут, морозы также станут слабее и останутся лишь на северо-востоке страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +6°, дождь.
  • Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +8°, небольшой дождь.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +7°, сильный дождь.
  • В Тернополе 4 января ночью будет +5°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°, дождь.
  • В Виннице завтра будет +4°...+8°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг будет ночью +4° днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -4°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+3°, легкий дождь.
  • В Одессе 4 января - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +11°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +11°.
  • В Запорожье температура ночью +3°, днем +7°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем +1°, пасмурно, мокрый снег.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +3°, мокрый снег.
  • В Днепре температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+9°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +6°.
4 января почти по всей Украине будет "плюс" / фото УНИАН

Приметы погоды 4 января

Каков день 4 января - таков и октябрь. В старину люди примечали еще и такие зимние погодные особенности: зима снежная - лето дождливое; если зимой сухо и холодно, летом будет сухо и жарко; если зимой тепло - летом будет холодно.

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