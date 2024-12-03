Осадков в столице не ожидается.

В среду, 4 декабря, киевлян ждет пасмурная и холодная погода с небольшим "минусом" как ночью, так и днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет -2°...-3°, а днем термометры покажут -2°...-1°. Ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, однако без осадков.

Ветер ожидается юго-восточного направления, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 753-755 миллиметров ртутного столба.

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Погода в Украине 4 декабря - прогноз

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -1°, днем +3°.

В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +3°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +1°.

В Тернополе 4 декабря ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +4°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью 0°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -2°...0°, пасмурно.

-В Житомире в среду ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...-2°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем -1°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...-1°.

В Одессе 4 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +2°.

В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем -1°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, 0°...+6°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.

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