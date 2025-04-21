В ближайшие дни погода пока останется без изменений. Будет тепло и преимущественно солнечно.

В ближайшие дни в Украине все еще будет аномально теплая и солнечная погода, но в конце недели ситуация радикально изменится. Об этом на meteoprog предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в течение ближайших дней прогнозируется аномально теплая погода с летними показателями температуры воздуха во всех регионах Украины.

Погода, по его данным, существенно изменится на выходных. К нам придет холодный воздух с севера.

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"Поэтому в конце недели пройдут дожди различной интенсивности, после которых температура воздуха существенно снизится вплоть до заморозков в западных и северных регионах", - предупредил Кибальчич.

Погода 21 апреля

В начале недели по всей Украине ожидается преимущественно солнечная и теплая погода без осадков. Ветер 3 - 8 м/с, днем на Левобережье 5 - 10 м/с. Столбики термометров покажут +20...+25 °С; в Приазовье, Крыму и Карпатах +14...+19 °С.

Погода 22 апреля

Во вторник, говорит синоптик, ночью в Приазовье, а днем местами в Крыму, Карпатах и на Закарпатье пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер 3 - 8 м/с. Ночью +8...+13 °С, в западной части местами до +16 °С. Днем по всей Украине +21...+27 °С.

Погода 23 апреля

"В среду, 23 апреля, неустойчивая погода предполагается в западной части страны. Здесь пройдут кратковременные дожди с грозами, днем местами возможны град и шквалы, 15 - 20 м/с", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

В остальных областях Украины без осадков. Ветер так и останется 3 - 8 м/с. Ночью +9...+15 °С, днем +23...+28 °С, на побережье морей и на крайнем западе +17...+22 °С.

О том, что на этой неделе в Украине должно похолодать, говорит и синоптик Наталья Диденко.

В субботу, по ее данным, температура снизится до +14...+17 градусов, на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27 апреля, уже по всей Украине будет +10...+16 градусов.

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