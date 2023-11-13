Он принесет нам дожди и сильный ветер.

Во вторник, 14 ноября погоду в Украине будет определять циклон с атмосферными фронтами. Из-за этого ожидаются дожди в большинстве областей и усиление ветра до штормовых значений. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, до восточных областей дождь доберется уже поздно вечером во вторник, а южную часть фронты завтра почти не заденут, поэтому там обойдется без существенных осадков, но облачность увеличится.

Ночью температура воздуха ожидается на уровне +1....+6 градусов, а днем столбики термометров самые высокие подпрыгнут на зЗападе и юге, где воздух прогреется до +10...+14 градусов. В центральной части будет +8...+11 градусов, в восточных областях +7...+10 градусов. Самой холодной будет завтра северная часть, в течение дня только +5...+8 градусов.

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"Порывы юго-западного ветра могут достигать во вторник штормовых значений, осторожно!"- предупредила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В столице, по словам синоптика, вторник ожидается облачным, ветреным, влажным и с периодическими дождем. Ближайшей ночью будет +1...+4 градуса, а завтра днем столбики термометров покажут лишь +5...+7 градусов.

Снег в Украине - когда его ждать

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, первая половина текущей недели будет теплой и дождливой, но с четверга погода изменится. Ожидается снижение температуры, поэтому осадки местами будут переходить в мокрый снег.

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