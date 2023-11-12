Энергетики переведены на усиленный режим работы, чтобы ликвидировать последствия аварий, если они возникнут.

В Киеве в результате осложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация. Как отмечается, сегодня в городе неблагоприятные погодные условия: умеренный, местами значительный дождь, порывы ветра 15-20 м/с.

Вследствие осложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города. В частности, в Деснянском районе - на улицах Путивльская и Шухевича (оба ликвидированы), в Дарницком районе - на улицах Ташкенская, Переясловская и Подлипки (все в процессе ликвидации), в Святошинском районе - по улице Стеценко (ликвидируется).

Видео дня

Сообщается, что из-за непогоды в столице на усиленный режим работы переведены энергетики компании ДТЭК, чтобы ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения. Решение принято ввиду того, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

В КГВА отмечают, что пока информации о пострадавших нет.

Важные новости Киева - сегодня это стоит знать

В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики говорят о повышенном уровне опасности. Вчера, 11 ноября, жителей области предупреждали, что в воскресенье днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром - значительный дождь.

Отметим, I уровень опасности свидетельствует о том, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Населению стоит сохранять повышенную внимательность и осторожность.

Вас также могут заинтересовать новости: