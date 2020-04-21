В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +13° (карта)

08:00, 21 апреля 2020
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По всей стране сегодня будет прохладно

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +13°.

В пострадавших от пожаров регионах в ближайшее время дождей не будет - Укргидрометцентр

На востоке пройдут дожди, температура до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура до +13°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +11°. В центре практически без осадков, температура до +12°.

Прогноз на 21 апреля / УНИАН
Прогноз на 21 апреля / УНИАН

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Теги: #погода#дождь
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