В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +13° (карта)

По всей стране сегодня будет прохладно

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +13°.

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На востоке пройдут дожди, температура до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура до +13°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +11°. В центре практически без осадков, температура до +12°.

Прогноз на 21 апреля / УНИАН

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