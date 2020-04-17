Из-за непогоды в Украине обесточено более 150 населенных пунктов

14:01, 17 апреля 2020
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На Черниговщине без света осталось более 60 населенных пунктов.

Из-за непогоды в Украине обесточено более 150 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды в Украине обесточено более 150 населенных пунктов / Фото УНИАН

В среду, 16 апреля, апреля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены более 150 населенных пунктов.

Сегодня в Украине без осадков, температура до +21° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В течение 16 апреля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 155 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 62, Житомирская - 53, Киевская - 26, Луганская - 8 и Сумская - 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 17-19 апреля в Украине ожидаются сильный ветер и заморозки.

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Теги: #погода
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