Из-за непогоды в Украине обесточено более 150 населенных пунктов
На Черниговщине без света осталось более 60 населенных пунктов.
В среду, 16 апреля, апреля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены более 150 населенных пунктов.
Сегодня в Украине без осадков, температура до +21° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В течение 16 апреля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 155 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 62, Житомирская - 53, Киевская - 26, Луганская - 8 и Сумская - 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 17-19 апреля в Украине ожидаются сильный ветер и заморозки.
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