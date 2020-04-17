Синоптики предупреждают о сильном ветре и заморозках в Украине
Штормовой ветер ожидается на юго-востоке Украины.
В течение 17-19 апреля в Украине ожидаются сильный ветер и заморозки.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 17 апреля в юго-восточной части страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый). Ночью 18 и 19 апреля в Украине на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности - желтый).
Ночью 18 апреля в северных, Волынской, Ровенской областях, ночью 19 апреля в Черниговской и Сумской областях ожидаются сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°(II уровень опасности - оранжевый).
Напомним, в пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
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Погода в Украине
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