Синоптики предупреждают о сильном ветре и заморозках в Украине

Штормовой ветер ожидается на юго-востоке Украины.

В Украине ожидаются заморозки / getbg.net

В течение 17-19 апреля в Украине ожидаются сильный ветер и заморозки.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 17 апреля в юго-восточной части страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый). Ночью 18 и 19 апреля в Украине на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности - желтый).

Ночью 18 апреля в северных, Волынской, Ровенской областях, ночью 19 апреля в Черниговской и Сумской областях ожидаются сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°(II уровень опасности - оранжевый).

Напомним, в пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.