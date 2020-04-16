Сильный ветер и заморозки: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Заморозки ожидаются в северных областях.

Синоптик предупреждают о заморозки в Украине / moldova24.net

В четверг, 16 апреля, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 16 апреля в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности - желтый). 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 16 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.