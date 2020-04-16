Сильный ветер и заморозки: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Заморозки ожидаются в северных областях.
В четверг, 16 апреля, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 16 апреля в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности - желтый). 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый).
Напомним, 16 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.
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Погода в Украине
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- Днепр+16°... +7°
- Донецк+14°... +8°
- Житомир+19°... +4°
- Запорожье+16°... +8°
- Ивано-Франковск+20°... +6°
- Киев+18°... +5°
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- Луганск+14°... +9°
- Луцк+19°... +3°
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- Николаев+17°... +8°
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- Ровно+19°... +2°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы+15°... +3°
- Тернополь+18°... +3°
- Харьков+14°... +6°
- Херсон+15°... +7°
- Хмельницкий+18°... +5°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+16°... +2°
- Черновцы+19°... +7°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+4 °
Влажность:44 %
Давление:755 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:30
Закат19:48
Видимость:16 км
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