Сегодня в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +20° (карта)

08:00, 16 апреля 2020
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По всей стране сегодня без осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 16 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.

Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +18°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +4°, днем до +20°.

Прогноз на 16 апреля / УНИАН
Прогноз на 16 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: "Если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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