В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура днем до +16° (карта)

08:00, 15 апреля 2020
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Похолодание сегодня доберется до всех регионов Украины.

REUTERS
REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +16°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +16°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +13°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +10°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +12°.

Прогноз на 15 апреля / УНИАН
Прогноз на 15 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет - год будет тяжелым.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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