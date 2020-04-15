В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура днем до +16° (карта)
Похолодание сегодня доберется до всех регионов Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +16°.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +16°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +13°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +10°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +12°.
Согласно народному прогнозу, 15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет - год будет тяжелым.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +4°
- Днепр+12°... +3°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+11°... +5°
- Запорожье+13°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+9°... +4°
- Кировоград+11°... +3°
- Луганск+10°... +2°
- Луцк+9°... +5°
- Львов+10°... +3°
- Николаев+16°... +4°
- Одесса+15°... +6°
- Полтава+10°... +4°
- Ровно+8°... +4°
- Симферополь+10°... +1°
- Сумы+9°... +2°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+10°... +4°
- Херсон+14°... +4°
- Хмельницкий+11°... +6°
- Черкассы+10°... +3°
- Чернигов+9°... +3°
- Черновцы+12°... +6°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:-1 °
Влажность:48 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:06:32
Закат19:47
Видимость:16 км
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