Погода на неделю: в Украине потеплеет до +22° (карта)
Потепление ожидается по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, осадков синоптики не обещают.
В понедельник в Украине без осадков. На западе до +17°, в остальных регионах до +11°...+15°.
Во вторник в Украине переменная облачность. Температура днем на западе до +19°.
В среду, 8 апреля, без осадков. Самая теплая погода будет на западе - до +21°. В остальных регионах до +13°...+20°.
В четверг в Украине будет солнечно. Ночью по стране температура +1°…+8°, днем до +22°.
В пятницу почти без осадков. Днем в центре до +21°, в остальных регионах до +19°.
11 и 12 апреля в Украине будет солнечно. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до 0°, на остальной территории +1°…+5°. Днем температура по стране +12°...+19°. В воскресенье ночью на востоке температура до +3°, днем в Украине от +13° до +22°.
Народный прогноз погоды в Украине
В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.
В Украине сегодня без осадков, температура до +16° (карта)
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.
8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.
9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.
10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет - то и на камне овес сойдет.
12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+15°... 0°
- Днепр+13°... -1°
- Донецк+11°... -1°
- Житомир+15°... -2°
- Запорожье+13°... -1°
- Ивано-Франковск+17°... -4°
- Киев+14°... 0°
- Кировоград+14°... -2°
- Луганск+10°... -1°
- Луцк+15°... -1°
- Львов+15°... 0°
- Николаев+15°... 0°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+13°... +2°
- Ровно+15°... -2°
- Симферополь+10°... +1°
- Сумы+12°... +1°
- Тернополь+14°... -2°
- Харьков+11°... +3°
- Херсон+15°... 0°
- Хмельницкий+16°... +1°
- Черкассы+14°... -2°
- Чернигов+14°... +1°
- Черновцы+15°... +1°