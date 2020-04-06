Погода на неделю: в Украине потеплеет до +22° (карта)

Потепление ожидается по всей стране.

На этой неделе в Украине потеплеет / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, осадков синоптики не обещают.

В понедельник в Украине без осадков. На западе до +17°, в остальных регионах до +11°...+15°.

Прогноз на 6 апреля / УНИАН

Во вторник в Украине переменная облачность. Температура днем на западе до +19°.

Прогноз на 7 апреля / УНИАН

В среду, 8 апреля, без осадков. Самая теплая погода будет на западе - до +21°. В остальных регионах до +13°...+20°.

Прогноз на 8 апреля / УНИАН

В четверг в Украине будет солнечно. Ночью по стране температура +1°…+8°, днем до +22°.

Прогноз на 9 апреля / УНИАН

В пятницу почти без осадков. Днем в центре до +21°, в остальных регионах до +19°.

Прогноз на 10 апреля / УНИАН

11 и 12 апреля в Украине будет солнечно. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до 0°, на остальной территории +1°…+5°. Днем температура по стране +12°...+19°. В воскресенье ночью на востоке температура до +3°, днем в Украине от +13° до +22°.

Прогноз на 11 апреля / УНИАН

Прогноз на 12 апреля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.

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7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.

8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.

9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.

10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет - то и на камне овес сойдет.

12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

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