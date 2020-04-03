В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла на высоту 3 км

В радиусе 3 км от кратера вулкана была создана зона, закрытая для людей.

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Самый активный вулкан Индонезии Мерапи 4 апреля выбросил столб пепла на высоту 3 км.

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Из-за этого было выпущено предупреждение об опасности полетов авиации, передает Xinhua со ссылкой на Национальное агентство вулканологии Индонезии.

Вулкан, расположенный на главном острове страны Ява, начал извергаться в 15:10 по джакартскому времени, при этом ветер дул в направлении к востоку от кратера.

Местных жителей попросили принять меры предосторожности на случай, если начнет сыпаться пепел.

Кроме того, агентство также опубликовало уведомление о наблюдении за вулканической активностью для авиации второго уровня опасности. Уведомление имеет оранжевый код, который означает, что извержение вулкана угрожает авиационному сообщению и что самолетам следует избегать воздушного пространства вблизи горячих облаков, возникших в результате извержения.

В радиусе 3 км от кратера вулкана была создана зона, закрытая для людей.

В последний раз вулкан Мерапи извергался 27 марта, когда выброшенный им столб пепла достиг высоты в 5 км.

Напомним, утром 3 февраля на одном из островов южной японской префектуры Кагосима начал извергаться вулкан Синдакэ.