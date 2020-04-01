В Киеве сегодня без осадков, температура до +7
Апрель в столице начнется с прохладной погоды.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +7°.
Погода в Киеве установила новые температурные рекорды
Проноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 6,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:35, а зайдет в 19:29.
Как сообщал УНИАН, в среду, 1 апреля, в Украине без осадков, температура до +10°.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -2°
- Днепр+7°... -3°
- Донецк+7°... -3°
- Житомир+5°... -1°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+8°... -6°
- Киев+6°... -1°
- Кировоград+8°... -2°
- Луганск+6°... -3°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+6°... -3°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+9°... +1°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+5°... -4°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы+6°... -2°
- Тернополь+6°... -4°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+8°... -1°
- Чернигов+6°... -1°
- Черновцы+8°... -2°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+2 °
Влажность:70 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:06:53
Закат19:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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