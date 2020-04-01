В Киеве сегодня без осадков, температура до +7

08:30, 1 апреля 2020
7
0

Апрель в столице начнется с прохладной погоды.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 1 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +7°.

Погода в Киеве установила новые температурные рекорды

Проноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:35, а зайдет в 19:29.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 апреля, в Украине без осадков, температура до +10°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 1 апреля (онлайн) Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 1 апреля (онлайн)
"У нее троечка?": Каменских в обтягивающих лосинах и футболке показала свою фигуру (фото) "У нее троечка?": Каменских в обтягивающих лосинах и футболке показала свою фигуру (фото)
Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака: чего ждать от воскресенья Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака: чего ждать от воскресенья
"Давило в груди": герой украинского шоу "Холостяк" заразился коронавирусом "Давило в груди": герой украинского шоу "Холостяк" заразился коронавирусом
В Минобразования объяснили, сколько будет длиться учебный год, когда состоится ВНО и вступительная кампания В Минобразования объяснили, сколько будет длиться учебный год, когда состоится ВНО и вступительная кампания
В Одесской области больной коронавирусом мужчина контактировал почти с 40 людьми В Одесской области больной коронавирусом мужчина контактировал почти с 40 людьми
Максим Степанов может возглавить Минздрав. Что известно о вероятном министре Максим Степанов может возглавить Минздрав. Что известно о вероятном министре
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
70 %
749 мм
3.8 м/с
16 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять