В Киеве сегодня без осадков, температура до +7

Апрель в столице начнется с прохладной погоды.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 1 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +7°.

Читайте также Погода в Киеве установила новые температурные рекорды

Проноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:35, а зайдет в 19:29.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 апреля, в Украине без осадков, температура до +10°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.