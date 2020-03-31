Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине
В Карпатах температура опустится до -12°.
В течение 31 марта-2 апреля во многих регионах Украины ожидается сильное похолодание.
Погода на неделю: апрель в Украине начнется с похолодания (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 31 марта-2 апреля в Украине ожидается холодная погода с температурой ночью 2-8° мороза, днем 2-8° тепла, в Карпатах ночью и днем 5-12° мороза. 31 марта в юго-восточных областях ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.
Синоптики предупреждают, что понижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи плодовых культур, которые рано расцветают: абрикоса, персика, вишни и ягодников.
Напомним, 31 марта в Украине без осадков, температура до +16°.
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