Погода на сегодня: в Украине без осадков, во многих регионах похолодает (карта)

Тепло будет на юге и востоке.

В Украине сегодня похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 марта в Украине без осадков, температура до +16°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +14°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -6°, днем до +7°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +7°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +8°.

Прогноз на 31 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 31 марта зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.

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