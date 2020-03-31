Погода на сегодня: в Украине без осадков, во многих регионах похолодает (карта)
Тепло будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 марта в Украине без осадков, температура до +16°.
Погода на неделю: апрель в Украине начнется с похолодания (карта)
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +14°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -6°, днем до +7°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +7°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +8°.
Согласно народному прогнозу, если 31 марта зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -4°
- Днепр+8°... -3°
- Донецк+13°... -3°
- Житомир+8°... -4°
- Запорожье+9°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -6°
- Киев+6°... -3°
- Кировоград+7°... -5°
- Луганск+16°... -3°
- Луцк+6°... -4°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+9°... -2°
- Одесса+10°... 0°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно+5°... -5°
- Симферополь+13°... 0°
- Сумы+4°... -4°
- Тернополь+5°... -5°
- Харьков+7°... -3°
- Херсон+8°... -2°
- Хмельницкий+6°... -4°
- Черкассы+6°... -3°
- Чернигов+5°... -4°
- Черновцы+5°... -4°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+11 °
Влажность:75 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:06:54
Закат19:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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