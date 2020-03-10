Синоптики предупредили о сильном ветре в Украине 11 марта

14:29, 10 марта 2020
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Штормовой ветер ожидается в западных и Винницкой областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 11 марта, в западных и Винницкой областях ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"11 марта днем в западных и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 11 марта, почти по всей Украине из-за влияния атмосферного фронта ожидаются дожди.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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