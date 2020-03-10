Синоптики предупредили о сильном ветре в Украине 11 марта
Штормовой ветер ожидается в западных и Винницкой областях.
В среду, 11 марта, в западных и Винницкой областях ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"11 марта днем в западных и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 11 марта, почти по всей Украине из-за влияния атмосферного фронта ожидаются дожди.
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