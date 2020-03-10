Дожди и ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Дождей не будет только на юге Украины.
В среду, 11 марта, почти по всей Украине из-за влияния атмосферного фронта ожидаются дожди.
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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"11 марта в Украину придет атмосферный фронт. А, значит, дожди. Юг разве что удержится от осадков. Ветер будет западным, порывистым", - пишет она.
По информации Диденко, температура воздуха на западе и севере будет в пределах +9...+11 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей - до +10...+15 градусов.
В Киеве среда будет дождливой, ветреной, свежей, +9...+10 градусов.
Напомним, во вторник, 10 марта, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+8°... 0°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+19°... +5°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+21°... +7°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+8°... +1°
- Кировоград+16°... +6°
- Луганск+17°... +6°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+20°... +8°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+17°... +6°
- Ровно+9°... +2°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+14°... +4°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+17°... +5°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+12°... +5°
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