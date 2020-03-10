Дожди и ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Дождей не будет только на юге Украины.

В Украине завтра пройдут дожди / Фото УНИАН

В среду, 11 марта, почти по всей Украине из-за влияния атмосферного фронта ожидаются дожди.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"11 марта в Украину придет атмосферный фронт. А, значит, дожди. Юг разве что удержится от осадков. Ветер будет западным, порывистым", - пишет она.

По информации Диденко, температура воздуха на западе и севере будет в пределах +9...+11 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей - до +10...+15 градусов.

В Киеве среда будет дождливой, ветреной, свежей, +9...+10 градусов.

Напомним, во вторник, 10 марта, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.