Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Закарпатской области
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В среду, 19 февраля, в высокогорье Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.
Аномально теплый февраль установил в Киеве еще один температурный рекорд
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19 февраля в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 февраля в Украине практически без осадков, температура днем до +12°.
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