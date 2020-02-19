Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Закарпатской области

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

На Закарпатье сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В среду, 19 февраля, в высокогорье Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 февраля в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 февраля в Украине практически без осадков, температура днем до +12°.