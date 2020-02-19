Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура днем до +12° (карта)
Дожди возможны только в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 февраля в Украине практически без осадков, температура днем до +12°.
Аномально теплый февраль установил в Киеве еще один температурный рекорд
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до -2°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +10°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -1°, днем до +7°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.
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Погода в Украине
- Винница+7°... 0°
- Днепр+10°... 0°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+10°... -1°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+7°... +1°
- Кировоград+10°... -1°
- Луганск+7°... +1°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+11°... +1°
- Одесса+12°... +1°
- Полтава+8°... 0°
- Ровно+7°... 0°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+7°... 0°
- Харьков+8°... -1°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницкий+8°... -1°
- Черкассы+6°... -1°
- Чернигов+6°... -1°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+11 °
Влажность:46 %
Давление:756 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:56
Закат17:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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