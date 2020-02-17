В Великобритании из-за шторма "Деннис" выпустили около 350 предупреждений о наводнениях
"Деннис" обрушился и на северо-запад Франции.
Из-за сильного ветра и проливных дождей, вызванных штормом "Деннис", в Великобритании выпустили около 350 предупреждений о наводнениях.
На Францию надвигается шторм "Инес"
К такой мере Метеорологическая служба Соединенного королевства прибегает в первый раз за 5 лет, передает Euronews.
"Деннис", жертвами которого в Великобритании уже стали два человека, обрушился и на северо-запад Франции. В Бретани и Нормандии десятки тысяч домов остались без электричества. Порывы ветра там достигали 33 м/с.
Напомним, шторм "Киара", который в Европе унес жизни минимум семи человек, добрался до французского острова Корсика.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+7°... -1°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+14°... -1°
- Киев+9°... +2°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+6°... -3°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+13°... +4°
- Николаев+8°... +2°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+7°... 0°
- Ровно+12°... +3°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+5°... -1°
- Тернополь+11°... +1°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Влажность:65 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:59
Закат17:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей