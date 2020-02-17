В Великобритании из-за шторма "Деннис" выпустили около 350 предупреждений о наводнениях

"Деннис" обрушился и на северо-запад Франции.

Шторм "Деннис" / REUTERS

Из-за сильного ветра и проливных дождей, вызванных штормом "Деннис", в Великобритании выпустили около 350 предупреждений о наводнениях.

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К такой мере Метеорологическая служба Соединенного королевства прибегает в первый раз за 5 лет, передает Euronews.

"Деннис", жертвами которого в Великобритании уже стали два человека, обрушился и на северо-запад Франции. В Бретани и Нормандии десятки тысяч домов остались без электричества. Порывы ветра там достигали 33 м/с.

Напомним, шторм "Киара", который в Европе унес жизни минимум семи человек, добрался до французского острова Корсика.