Погода на сегодня: в Украине местами пройдет мокрый снег (карта)

Теплее всего будет на юге.

В Украине местами пройдет мокрый снег / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 февраля, в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке местами пройдет снег, температура ночью до -5°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -6°, днем до +8°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +6°.

В северных областях пройдет мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -6°, днем до +3°.

Прогноз на 13 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 февраля - Никита Новгородский. Если днем иней - снег еще долго не выпадет.

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