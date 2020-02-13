Погода на сегодня: в Украине местами пройдет мокрый снег (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 февраля, в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке местами пройдет снег, температура ночью до -5°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -6°, днем до +8°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +6°.
В северных областях пройдет мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -6°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 13 февраля - Никита Новгородский. Если днем иней - снег еще долго не выпадет.
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- Винница+3°... -4°
- Днепр+1°... -6°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+3°... -4°
- Запорожье+2°... -9°
- Ивано-Франковск+8°... -2°
- Киев+3°... -3°
- Кировоград+4°... -6°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+4°... -2°
- Львов+5°... -2°
- Николаев+6°... -4°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+4°... -3°
- Симферополь+5°... -3°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+6°... -6°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+3°... -3°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Влажность:69 %
Давление:749 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков:67 %
Восход:07:03
Закат17:44
Видимость:16 км
Фаза луны:
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