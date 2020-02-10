Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

Теплее всего будет на западе.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +8°.

Читайте также В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня

На востоке без осадков, температура до -1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +8°.

В северных областях без осадков. Температура до +4°. В центре местами пройдут дожди, температура до +6°.

Прогноз на 10 февраля / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.