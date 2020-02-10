Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

08:00, 10 февраля 2020
60
0

Теплее всего будет на западе.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +8°.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня

На востоке без осадков, температура до -1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +8°.

В северных областях без осадков. Температура до +4°. В центре местами пройдут дожди, температура до +6°.

Прогноз на 10 февраля / УНИАН
Прогноз на 10 февраля / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
38-летняя Вера Брежнева показала фигуру в купальнике (фото) 38-летняя Вера Брежнева показала фигуру в купальнике (фото)
"Это чё за г*вно": портрет Путина повесили в лифте и сняли реакцию россиян на видео "Это чё за г*вно": портрет Путина повесили в лифте и сняли реакцию россиян на видео
Названы самые умные знаки Зодиака Названы самые умные знаки Зодиака
Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым грозит опасность в феврале Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым грозит опасность в феврале
Полнолуние 9 февраля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака Полнолуние 9 февраля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака
Рада намерена отменить уплату ЕСВ для самозанятых лиц Рада намерена отменить уплату ЕСВ для самозанятых лиц
Skoda презентовава новый маленький кроссовер (фото) Skoda презентовава новый маленький кроссовер (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
91 %
760 мм
5.6 м/с
62 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять