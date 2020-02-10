Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +8°.
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня
На востоке без осадков, температура до -1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +8°.
В северных областях без осадков. Температура до +4°. В центре местами пройдут дожди, температура до +6°.
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Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Влажность:91 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:07:07
Закат17:41
Видимость:16 км
Фаза луны:
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