Спасатели призвали водителей не выезжать за пределы городов в ближайшие дни из-за ухудшения погоды
Водителям советуют следить за информацией об ограничении движения.
Водителям в Украине в ближайшие дни следует воздержаться от выезда за пределы городов из-за прогнозируемого ухудшения погоды.
Об этом на странице в Facebook написал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
"5-6 февраля ожидается существенное осложнение погодных условий на территории всей страны. Значительные дожди с переходом в мокрый снег, метели, гололедица на дорогах и порывы ветра с высокой вероятностью приведут к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства в центральных, восточных, южных областях, в Кировоградской, Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей, а также в городе Киеве", - написал Чечеткин.
Одесситов призвали ограничить передвижение по городу и не пользоваться личным транспортом из-за осложнения погоды
Из-за объявления штормового предупреждения председатель ГСЧС призвал водителей и руководителей автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля.
"Следите за предупреждениями и информацией об ограничении движения!", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в течение 7-9 февраля в Украине ожидается значительное похолодание: местами температура опустится до -16°.
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