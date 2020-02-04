Спасатели призвали водителей не выезжать за пределы городов в ближайшие дни из-за ухудшения погоды

20:02, 4 февраля 2020
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Водителям советуют следить за информацией об ограничении движения.

В Украину идут осадки / фото УНИАН
В Украину идут осадки / фото УНИАН

Водителям в Украине в ближайшие дни следует воздержаться от выезда за пределы городов из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

Об этом на странице в Facebook написал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"5-6 февраля ожидается существенное осложнение погодных условий на территории всей страны. Значительные дожди с переходом в мокрый снег, метели, гололедица на дорогах и порывы ветра с высокой вероятностью приведут к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства в центральных, восточных, южных областях, в Кировоградской, Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей, а также в городе Киеве", - написал Чечеткин.

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Из-за объявления штормового предупреждения председатель ГСЧС призвал водителей и руководителей автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля.

"Следите за предупреждениями и информацией об ограничении движения!", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в течение 7-9 февраля в Украине ожидается значительное похолодание: местами температура опустится до -16°.

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Теги: #снег#погода#ГСЧС
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