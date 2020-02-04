Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине: температура упадет до -16°

Похолодание ожидается в течение 7-9 февраля.

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В течение 7-9 февраля в Украине ожидается значительное похолодание: местами температура опустится до -16°.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"7-9 февраля снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 4-6 февраля во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.