Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине: температура упадет до -16°
Похолодание ожидается в течение 7-9 февраля.
В течение 7-9 февраля в Украине ожидается значительное похолодание: местами температура опустится до -16°.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на юге температура до +10° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"7-9 февраля снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 4-6 февраля во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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