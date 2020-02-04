Завтра в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 4 февраля 2020
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Местами температура опустится до -10°.

Завтра в Украине похолодает / Фото УНИАН
Завтра в Украине похолодает / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет мокрый снег, температура ночью до -7°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до -2°, днем до +13°.

На западе Украины местами пройдет снег Температура ночью до -10°, днем до +1°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -8°, днем до +1°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -10°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 5 февраля птицы сидят на снегу к оттепели.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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