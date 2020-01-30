В Украине объявили штормовое предупреждение на 30-31 января

Сегодня на Черниговщине и Сумщине ожидаются значительный мокрый снег и метели.

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В течение 30-31 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в Карпатах ожидается умеренный, 31 января значительный снег, метели, прирост снежного покрова 20-30 см, на дорогах гололедица. В западных, северных, местами центральных и восточных областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-8 см. 30 января на Черниговщине и Сумщине значительный мокрый снег, метели, образование снежного покрова 10-20 см.

Кроме того, 30 января в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м/с, ночью на дорогах гололедица.

Отмечается, что осложнение погодных условий, которое соответствует I (желтомe) уровню опасности, может вызывать нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц; в Карпатах нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, в четверг, 30 января, в Украине местами пройдет мокрый снег.