Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди и мокрый снег (карта)
В большинстве регионов немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
Метели, гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды на сегодня. На востоке местами пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до -3°, днем до +11°.
На западе Украины пройдут дожди и снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +6°.
В северных областях пройдет снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +2°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -4°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 29 января - Петра Вериги. В день Петра Вериги разбиваются льды. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+3°... -1°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+7°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... -2°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+6°... -2°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+9°... -3°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+12°... -2°
- Хмельницкий+3°... -2°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+6°... -1°