Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди и мокрый снег (карта)

08:01, 29 января 2020
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В большинстве регионов немного похолодает.

Украину сегодня накроют дожди / Фото УНИАН
Украину сегодня накроют дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Метели, гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Прогноз погоды на сегодня. На востоке местами пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до -3°, днем до +11°.

На западе Украины пройдут дожди и снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +6°.

В северных областях пройдет снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +2°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -4°, днем до +6°.

Прогноз на 29 января / УНИАН
Прогноз на 29 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 января - Петра Вериги. В день Петра Вериги разбиваются льды. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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