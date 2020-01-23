Пыльная буря окрасила австралийский город Брокен-Хилл в оранжевый цвет

Видимость на дорогах снизилась до 200 метров.

Пыльная буря окрасила Брокен-Хилл в оранжевый цвет / twitter.com/SAPoliceNews

Пыльная буря окрасила город Брокен-Хилл в австралийском штате Новый Южный Уэльс в оранжевый цвет.

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Видимость на дорогах снизилась до 200 метров, передает Euronews.

Особое беспокойство у спасателей вызывает здоровье тех, кто страдает астмой и другими респираторными заболеваниями. Местные власти призывают людей не выходить из дома без крайней необходимости и без маски.

Напомним, север Испании одновременно пострадал от наводнения и снегопада.