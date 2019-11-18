Испанию накрыли снегопады и наводнения
Государственное метеорологическое агентство объявило предупреждение в 37 провинциях королевства.
Север Испании одновременно пострадал от наводнения и снегопада.
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Государственное метеорологическое агентство объявило предупреждение в 37 провинциях королевства из-за снегопадов и сильных дождей еще 14 ноября, передает Euronews.
В автономных сообществах Астурия и Кастилия-Леон уровень был повышен до максимального - красного. Из-за снега пришлось закрыть на ночь автомагистраль AP-66, ее вновь открыли для движения рано утром. В прибрежных районах Астурии спасатели были брошены на помощь жителям, изолированным поднявшейся водой.
Напомним, провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая 17 ноября пострадала от снежной бури.
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