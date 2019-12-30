В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -1°

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 декабря в Киеве пройдет снег, температура до -1°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 5,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 30 декабря, в Украине практически без осадков, температура до -3°.

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