В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -1°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 декабря в Киеве пройдет снег, температура до -1°.
Мокрый снег и плюсовая температура: стал известен прогноз погоды на Новый год
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 5,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 15:59.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 30 декабря, в Украине практически без осадков, температура до -3°.
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Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:77 %
Давление:745 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:58 %
Восход:07:28
Закат16:56
Видимость:2.8 км
Фаза луны:
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