В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -1°

08:30, 30 декабря 2019
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет снег / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 декабря в Киеве пройдет снег, температура до -1°.

Мокрый снег и плюсовая температура: стал известен прогноз погоды на Новый год

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 5,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 30 декабря, в Украине практически без осадков, температура до -3°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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